На Минском тракторном заводе проводится поэтапная модернизация металлургического производства. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал исполняющий обязанности заместителя технического директора по подготовке металлургического производства — главного металлурга ОАО «МТЗ» Владислав Дашин.

«Переоснащение идет в литейном цехе № 1. Коксовые вагранки открытого типа в скором времени будут заменены на современные индукционные агрегаты китайского производства. Площадка для монтажа практически готова, оборудование поступает на предприятие», — сообщил Владислав Дашин.

Он также отметил, что за последние годы было реализовано несколько значимых проектов, в том числе касающихся обеспечения энергоэффективности производства. К примеру, внедрение в кузнечном цехе автоматических дисковых отрезных станков для порезки проката вместо порубки на пресс-ножницах с газовым нагревом сэкономило 1,5 тыс. т условного топлива. А модернизация термической печи с автоматической системой контроля и регулировки газоснабжения в литейном цехе № 3 экономит более 250 т условного топлива в год.

«На стадии завершения сейчас находится внедрение современного закалочно-отпускного агрегата в сталелитейном цехе, а также дробеметных камер для очистки литья в ЛЦ-2», — добавил специалист.