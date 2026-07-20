Завершается возведение основных корпусов школы в микрорайоне Сокол. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Строители закрыли контур двух учебных и административного блоков, и теперь на площадке приступили к формированию спортивного ядра будущего образовательного учреждения. Несмотря на то что ввод объекта в границах улиц Березогорской, Головачева, Проектируемой №4 и Багрянцева запланирован только на весну 2027 года, специалисты СУ-201 треста № 35 максимально эффективно используют каждый погожий день.

В настоящий момент основные работы сосредоточены внутри трех блоков, где уже установлены окна и выполнена кровля. Завершаются электромонтажные, сантехнические, вентиляционные и противопожарные работы, ведется оштукатуривание стен, а на очереди — стяжка полов. Параллельно с этим монтажники перекрывают большепролетными металлическими фермами спортзал, что позволяет говорить о скором окончании строительно-монтажного цикла по главным корпусам. Исключение составляет лишь чаша бассейна, где пока продолжается заливка монолита.

С началом отделки фасадов, о чем свидетельствуют появившиеся на здании строительные люльки, подрядчик активно использует благоприятный сезон для прокладки инженерных сетей. Одновременно в периметре объекта разворачивается благоустройство, в центре которого — создание полноценного спортивного ядра. Первым здесь обретает очертания школьный стадион с круговой беговой дорожкой. Согласно проектной документации, футбольное поле будет с натуральным газоном, а многочисленные площадки для гимнастики, баскетбола, волейбола, воркаута и прыжков в длину получат травмобезопасное полимерное покрытие с резиновой крошкой.

Общая конфигурация здания впечатляет масштабом — в осях габариты составляют 112 на 122 метра, не считая бассейна и обширной спортивной зоны. Заказчиком строительства выступает «УКС Запад», генеральным проектировщиком — институт «МИНСКПРОЕКТ».