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Экономика РБ
ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ВВОЗ ПАРТИИ НОВОЙ ОДЕЖДЫ ПОД ВИДОМ БЫВШЕЙ В УПОТРЕБЛЕНИИ
10:41 20.07.2026
Витебские таможенники выявили попытку уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере при ввозе на территорию ЕАЭС партии новой одежды под видом б/у. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, грузовой автомобиль MAN латвийского перевозчика, в котором перемещались товары, следовал через пункт пропуска «Григоровщина».
В представленных к оформлению водителем документах было указано, что в транспортном средстве находится 4,6 т бывших в употреблении одежды и обуви.
При досмотре у сотрудников таможни возникли сомнения в заявленных характеристиках - часть товаров была со срезанными бирками. Согласно заключению таможенного эксперта более 24,6 тыс. единиц одежды являлись новыми.
Неуплата требуемых за незаконно ввозимую партию таможенных платежей составила более 136 тыс. рублей.
При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий таможенники установили, что схема была реализована группой лиц по предварительному сговору.
Витебской таможней возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 231 УК Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.
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