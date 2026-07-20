Аграрии Беларуси намолотили более 1,2 млн. тонн зерна (без учета кукурузы, гречихи и проса).

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, весомый валовой сбор обеспечивается высокой продуктивностью полей. Средняя урожайность по республике сейчас составляет 41,6 центнера с гектара, что на 1,8 центнера выше, чем за аналогичный период прошлого года.

На данный момент общий объем зерна получен с 15 процентов запланированных площадей, что составляет 294 тысячи гектаров из общего плана в 2 миллиона 2 тысячи гектаров.

Наибольший вклад в общий республиканский намолот на текущую дату внесли хлеборобы Минской области, собравшие 334 тысячи тонн зерна. В тройку лидеров по объемам намолота также входят Брестская область с результатом 280 тысяч тонн и Гродненская — 255 тысяч тонн. На счету аграриев Гомельщины сейчас 169 тысяч тонн, Могилевщины — 113 тысяч тонн, а в закрома Витебской области намолочено 69 тысяч тонн.

Озимый рапс на зерно убран на 138 тыс. га (31 % плановых площадей в 441 тыс.га.). Намолочено 330 тыс. тонн урожайностью 23,9 ц/га, что на 1,3 ц/га выше прошлогоднего.

Вытереблено льна на 18 тыс.га, что составляет 40 % запланированных площадей. Теребление льна идет темпами, в два раза превышающими прошлогодние, динамика сохраняется всеми областями.

Скошено трав вторым укосом на площади 580 тыс.га, что составляет 57% от плана в 1 млн 10 тыс. т.га.

Заготовлено сена 387 тыс.тонн — 54% от плана. Силоса заготовлено 327 тыс.тонн, что составляет более 1% от плана в 20 млн 519 тыс.тонн. Травяных кормов заготовлено 3 млн 202 тыс.тонн кормовых единиц, что составляет 32% от плана в 10 млн 131 тыс.тонн.

Сенажа заготовлено 10 млн 411 тыс.тонн, что составляет 73% от плана в 14 млн 309 тыс.тонн.

В разрезе областей: Брестская - 1 млн 781 тыс.т (59% от плана), Витебская - 1 млн 426 тыс.т (75% от плана), Гомельская - 1 млн 236 тыс.т (81% от плана), Гродненская - 1 млн 760 тыс.т (65% от плана), Минская - 2 млн 603 тыс.т (74% от плана), Могилевская - 1 млн 605 тыс. тонн сенажа (97% от плана)

Наличие минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) под озимый сев - 169 т.т.д.в., что составляет 98% к плану.