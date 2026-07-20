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Экономика РБ


MARK FORMELLE ВЫПУСТИЛ ШКОЛЬНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ДЛЯ НОВОГО УЧЕБНОГО СЕЗОНА


10:05 20.07.2026

Mark Formelle выпустил школьную коллекцию для нового учебного сезона. В ней представлены классические костюмы, жилеты, брюки, юбки, сарафаны, платья, рубашки и поло.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе бренда, линейка школьной одежды создана с учётом стандартов учебных заведений Беларуси. Модели выполнены в классическом черном, сером, а также в синем цвете.

Одним из главных хитов сезона стало возвращение обновленной линейки Premium School. Модели отличаются особым подходом к материалам и дизайну. Ее ключевое отличие от базовой коллекции — использование плотного, премиального структурированного текстиля. Такое полотно держит силуэт даже при длительной носке и частых стирках.

В премиум-линейку вошли костюмы для мальчиков, а также сарафаны, юбки и жилеты для девочек в черном и сером цветах. Их можно дополнить рубашками с акцентными декоративными элементами.

Девушкам доступна серия Romantic School. Строгий дресс-код сочетается с легкими силуэтами и аккуратными акцентами.

Ставка сделана на максимальное удобство и качество материалов. Основу коллекции составляет натуральный, дышащий хлопок. Также используются рибана, кулирка и трикотаж «академик» — мягкие, эластичные и практичные материалы, которые не сковывают движений.

«Мы задумывали эту капсулу как универсальный конструктор, который избавит родителей от вечной проблемы "что надеть ребенку". Особое внимание уделили качеству швов, удобной посадке и практичности. При этом у каждого направления свое настроение: классика задает тон, Romantic School добавляет легкости, а Premium School делает ставку на безупречную фактуру и премиальные детали», — поделились в команде Mark Formelle.

Цены такие: леггинсы – от 12,99 рубля, поло – от 22,99, брюки – от 39,99, шорты – от 19,99, блузка – от 29,99. Футболки доступны от 8,99 рубля, сарафаны – от 29,99, платье – от 49,99, а жилеты – от 32,99.

Новинки уже поступили в фирменную сеть Mark Formelle. Их также можно заказать онлайн с доставкой на дом или бесплатным самовывозом.
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