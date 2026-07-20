В I полугодии 2026 г. объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 107,2 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 99,3% к I полугодию 2025 г

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 2,6% в обрабатывающей промышленности уменьшился на 2.1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 7.9%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений увеличился на 1,4%.