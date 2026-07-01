В Беларуси начал действовать механизм взаимодействия с субъектами хозяйствования по принципу «единого окна» для решения проблемных вопросов внешнеэкономической деятельности. Оператором механизма определен Национальный центр поддержки экспорта, который обеспечивает сопровождение обращений предприятий и координацию их рассмотрения с государственными органами и организациями в пределах компетенции, установленной законодательством, сообщает пресс-служба НЦПЭ.

«Мы хотим, чтобы предприятия знали: если при осуществлении внешнеэкономической деятельности возникает вопрос, требующий участия государства, сегодня для этого есть единая точка входа – Национальный центр поддержки экспорта. При этом мы не подменяем собой ни предприятия, ни профильные государственные органы. Наша задача – работать вместе с бизнесом, используя экспертизу Центра и возможности межведомственного взаимодействия для поиска решений.

Во многих случаях уже на этапе обращения мы можем определить оптимальный алгоритм дальнейшей работы, подключить к рассмотрению вопроса заинтересованные государственные органы и обеспечить его сопровождение. Если же проблема носит системный характер и требует принятия решений на межведомственном, правительственном или наднациональном уровне, Национальный центр поддержки экспорта обеспечит ее дальнейшее сопровождение в рамках предусмотренных законодательством механизмов», – отметил директор Национального центра поддержки экспорта Николай Борисевич.

По его словам, механизм реализуется в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2026 года № 154 «О нефинансовой поддержке внешнеэкономической деятельности» и ориентирован прежде всего на решение вопросов, требующих координации действий нескольких государственных органов либо выработки решений на более высоком уровне.

«Речь идет о случаях, когда белорусские предприятия сталкиваются с ограничением доступа продукции на внешние рынки, введением новых требований к продукции, маркировке, сертификации или лицензированию, непризнанием белорусских сертификатов и разрешительных документов, административными, техническими или иными барьерами, а также необходимостью получения официальных разъяснений государственных органов. Именно такие обращения будут сопровождаться Национальным центром поддержки экспорта во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами», – подчеркнул Николай Борисевич.

При этом руководитель Центра обратил внимание, что механизм «единого окна» не заменяет действующие инструменты поддержки экспорта.

«Важно понимать, что речь не идет о новых бесплатных маркетинговых или консультационных услугах. Маркетинговые исследования зарубежных рынков, поиск потенциальных иностранных партнеров, организация участия в выставках и бизнес-миссиях, а также другие услуги Национального центра поддержки экспорта по-прежнему оказываются на договорной основе. Новый механизм предназначен для сопровождения тех проблемных вопросов внешнеэкономической деятельности, решение которых требует участия государственных органов», – сказал он.

Как отметил Николай Борисевич, отдельные барьеры могут быть обусловлены решениями иностранных государств, международных организаций или интеграционных объединений и не всегда могут быть устранены в короткие сроки.

«В таких случаях Центр обеспечивает сбор и анализ информации, подготовку предложений и их дальнейшую проработку совместно с компетентными государственными органами. При необходимости соответствующие материалы могут быть вынесены на рассмотрение Министерства иностранных дел и Совета Министров Республики Беларусь для дальнейшего продвижения по дипломатическим, межправительственным или иным международным каналам. Такой подход позволяет не только содействовать решению конкретных вопросов, но и формировать системные предложения по устранению барьеров, с которыми сталкиваются белорусские экспортеры», – отметил директор.

«Для нас важно, чтобы предприятия не оставались с такими вопросами один на один. Чем раньше информация о возникающих барьерах поступает в Центр, тем больше возможностей оперативно подключить необходимые государственные органы, выработать решение по конкретной ситуации или, если это необходимо, инициировать рассмотрение вопроса на более высоком уровне. Мы рассчитываем, что механизм “единого окна” станет эффективным инструментом взаимодействия бизнеса и государства в интересах развития белорусского экспорта», – резюмировал Николай Борисевич.