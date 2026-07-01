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Экономика РБ


RABOTA.BY ПОДВЕЛА ИТОГИ КВАРТАЛА: ГДЕ СЕЙЧАС ПРОЩЕ ВСЕГО НАЙТИ РАБОТУ И НАСКОЛЬКО ВЫРОСЛИ ЗАРПЛАТЫ


14:21 17.07.2026

Зарплаты в Беларуси продолжают расти, а вакансий стало больше. Сейчас в среднем на одно место претендует около 10 человек. Легче всего найти работу в розничной торговле, медицине и на производстве. Итоги II квартала 2026 года на рынке труда подвёл сервис rabota.by.

Спрос на персонал умеренно растёт с начала года, а конкуренция постепенно снижается – до 10,3 резюме на вакансию в июне. По сравнению с январём найти работу стало немного проще. И хотя количество активных резюме за полтора года выросло на 47,4%, за это же время на 25,4% повысилась и активность работодателей.

Предлагаемые зарплаты во II квартале 2026 года повысились на 11% в сравнении с тем же периодом годом ранее. Хотя их рост и замедлился. Но и зарплатные ожидания соискателей снизились. Рынок труда ищет равновесие.

Высокая конкуренция за рабочие места характерна для офисных работников. Среди административного персонала она доходит до 28,4 резюме на вакансию, в маркетинге и рекламе — до 27,7 претендентов, в IT — до 24,5 соискателей. И если в административном персонале конкуренция снижается, а маркетинге и рекламе остаётся примерно на том же уровне, то в IT продолжает расти.

В сферах с преимущественно массовым наймом ситуация обратная. Легче всего найти работу в розничной торговле — 4,8 резюме на вакансию, в медицине и фармацевтике — 6,1 претендентов, в производстве и сервисном обслуживании — 6,5 соискателей. При этом с апреля 2026 года конкуренция работодателей за кандидатов в этих направлениях ещё больше усилилась.

По данным опроса rabota.by, многие соискатели сохраняют оптимизм. Запрос на хорошую, подходящую работу сохраняется, как и вера в результат. У 28% респондентов уже получилось найти работу мечты, а 48% верят, что у них получится. Это не означает, что рынок воспринимается легко и без трудностей. Но это говорит о том, что значительная часть соискателей продолжает видеть для себя новые возможности.

Что интересно, чем моложе респонденты, тем выше вера найти работу мечты. Как показало исследование, с возрастом люди не обязательно реже находят подходящую работу, но чаще сомневаются, что это ещё возможно. Оптимизм и вера в себя помогают найти работу в любом возрасте.
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