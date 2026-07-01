«БелГИЭ» опубликовал результаты мониторинга качества мобильной связи по завершению 2 квартала 2026 года. МТС вновь стал лидером с наибольшей итоговой интегральной оценкой показателей в Республике Беларусь. Компания занимает первое место как в категории услуг передачи данных, так и телефонии, передает пресс-служба мобильного оператора.

Согласно данным «БелГИЭ» на 17 июля, сеть МТС имеет самые высокие итоговые интегральные оценки показателей как в целом по стране, так и в областных, районных центрах, городах и поселках городского типа. В сегменте передачи данных компания демонстрирует наибольший совокупный результат, включая оценку загрузки сайтов и воспроизведения видео в сети оператора. Также МТС сохраняет лидерство по телефонии — в том числе и качеству передачи речи.

«Это результат системной работы всей команды МТС. Мы последовательно инвестируем в инфраструктуру, чтобы каждый абонент, где бы он ни находился — в областном центре или небольшом поселке, — имел стабильную связь. Данные измерений отражают реальный пользовательский опыт, и для нас важно, что эта работа получает объективную оценку независимого регулятора», — отметили в МТС.

Технологический прорыв

Первое полугодие 2026 года стало для МТС периодом большого технологического обновления. Впервые абоненты получили доступ к сети 5G — заработали более 1,1 тысячи базовых станций пятого поколения в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве. Это позволяет МТС предоставлять пользователям принципиально новый уровень мобильного интернета с минимальными задержками и более высокой пропускной способностью.

Сеть 4G также получила существенное усиление. Только с начала года включено более 500 базовых станций, более чем на 1 тысяче станций в Витебской, Гомельской и Могилевской областях удвоена ширина радиоканала в диапазоне 800 МГц. Для абонентов это означает рост скорости мобильного интернета и более комфортное использование сервисов. Инфраструктурную основу для этих проектов предоставила компания beCloud — стратегический партнер МТС, обеспечивающий доступ к сетям 5G и 4G.

Усиление собственной сети

К началу дачного сезона компания реализовала масштабный проект по улучшению связи в сельской местности. На более чем 500 собственных базовых станциях 3G включена вторая несущая частота в диапазоне 900 МГц, а всего в рамках проекта второй радиочастотный канал уже задействован более чем на 1,5 тысяче объектов, увеличивая емкость сети в загородных локациях.

Одновременно МТС наращивает технологическую базу для развития экономики Беларуси. Запущено более 200 базовых станций NB-IoT — за год эта сеть фактически удвоена, создавая основу для внедрения «умных» решений в промышленности, логистике, ЖКХ и сельском хозяйстве.

Признание пользователей

Высокие результаты в независимых рейтингах дополняются признанием со стороны белорусов. В 2026 году МТС стал победителем премий «Бренд года» и «Народная Марка» в категории «Мобильный оператор» по результатам оценки потребителей.

Дополнительным подтверждением доверия стал и «Выбор года»: интернет-магазин МТС стал лидером соответствующего рейтинга: свой выбор комфортного сервиса и ассортиментной экспертизы делают сотни тысяч белорусов. В свою очередь, статус лауреата «Премии HR-бренд» подтверждает: за каждым продуктом и услугой стоит сильная корпоративная культура.

Справочно:

МТС — провайдер телеком-услуг и диджитал-сервисов. Крупнейший оператор связи, услугами которого пользуются 5,7 млн абонентов. Сегодня сеть МТС насчитывает свыше 23 тысяч базовых станций, охватывая 98% территории и обеспечивая доступ к услугам для 99,9% населения страны.

«БелГИЭ» — радиочастотная служба, орган государственного надзора за электросвязью. Предприятие ведет систематический контроль качества сотовой подвижной связи, проводя драйв-тесты множества параметров в соответствии с СТБ 1904-2022 «Услуги сотовой подвижной электросвязи. Требования к качеству и методы контроля». Итоговая оценка рассчитывается на основе методики Европейского института по стандартизации в области телекоммуникаций