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Экономика РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БЕЛАРУСИ В I ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 7,6%
13:47 17.07.2026
Розничный товарооборот в Беларуси в I полугодии 2026 г. составил 54,2 млрд. рублей, или 107,6% в сопоставимых ценах к уровню I полугодия 2025 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 33 рубля против 30,4 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96,3% розничного товарооборота республики, в первом полугодии 2026 г. составил 52,2 млрд. рублей, или 108% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в первом полугодии 2026 г. составил 89,5 млрд. рублей, или 99,6% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2025 г.
Товарооборот общественного питания в первом полугодии 2026 г. составил 3,8 млрд. рублей, или 101,1% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2025 г.
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