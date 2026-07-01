Розничный товарооборот в Беларуси в I полугодии 2026 г. составил 54,2 млрд. рублей, или 107,6% в сопоставимых ценах к уровню I полугодия 2025 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 33 рубля против 30,4 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96,3% розничного товарооборота республики, в первом полугодии 2026 г. составил 52,2 млрд. рублей, или 108% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в первом полугодии 2026 г. составил 89,5 млрд. рублей, или 99,6% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2025 г.

Товарооборот общественного питания в первом полугодии 2026 г. составил 3,8 млрд. рублей, или 101,1% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2025 г.