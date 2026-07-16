Начальник юридического управления Министерства экономики Хлабордов Владимир Александрович 18 июля 2026 года проведет прямую телефонную линию по теме: «Регулирование правовых вопросов, находящихся в компетенции Министерства экономики Республики Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.