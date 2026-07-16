ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.07.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ВВП БЕЛАРУСИ В I ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 1,5%


11:37 17.07.2026

Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за I полугодие 2026 года в текущих ценах составил 149,6 млрд. рублей.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сопоставимых ценах это на 1,5% больше к уровню I полугодия 2025 г.

Индекс-дефлятор ВВП в первом полугодии 2026 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 113,3%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.07.2026
валюта курс
EUR 3.3075
USD 2.8846
RUB 3.7056
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.07.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3044 +0.0086
USD 2.8846 -0.0018
RUB 3.7056 +0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2970 3.3150
USD 2.8830 2.8900
RUB 3.4950 3.5300
подробнее

Конвертация в банках
на 17.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1440 1.1490
EUR/RUB 93.0500 94.0500
USD/RUB 81.6500 82.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте