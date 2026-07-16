Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за I полугодие 2026 года в текущих ценах составил 149,6 млрд. рублей.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сопоставимых ценах это на 1,5% больше к уровню I полугодия 2025 г.

Индекс-дефлятор ВВП в первом полугодии 2026 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 113,3%.