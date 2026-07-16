Постановлением Министерства финансов от 8 июля 2026 г. № 31 установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

Как сообщает Национальный правовой портал, в частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят: золото – 375 пробы – 129,60 руб. (ранее 134,13 руб.); 500 – 172,80 руб. (ранее 178,84 руб.); 583, 585 – 202,18 руб. (ранее 209,24 руб.); 750 – 259,20 руб. (ранее 268,26 руб.); 900 – 311,04 руб. (ранее 321,91 руб.); 916 – 316,57 руб. (ранее 327,63 руб.); 950 – 328,32 руб. (ранее 339,80 руб.); 958 – 331,08 руб. (ранее 342,66 руб.); платина – 950 – 130,35 руб. (ранее 140,90 руб.); серебро – 750 – 3,83 руб. (ранее 4,31 руб.); 800 – 4,08 руб. (ранее 4,60 руб.); 875 – 4,46 руб. (ранее 5,03 руб.); 916 – 4,67 руб. (ранее 5,27 руб.); 925 – 4,72 руб. (ранее 5,32 руб.); 960 – 4,90 руб. (ранее 5,52 руб.).

Постановление Министерства финансов от 18 июня 2026 г. № 27 «Об установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц» утрачивает силу.

Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования и действует по 31 июля 2026 г.