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Экономика РБ


ГЛАВА МАРТ ОЦЕНИЛ ДИНАМИКУ РЫНКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОСМЕТИКИ


11:01 17.07.2026

Министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович посетил производственные мощности крупного белорусского производителя парфюмерно-косметической продукции ООО «ЛЮКС-ВИЗАЖ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в рамках визита руководитель ведомства ознакомился с работой научно-исследовательской лаборатории и высокотехнологичным оборудованием предприятия. Современная техническая база позволяет компании выпускать широкую линейку декоративной косметики в соответствии с мировыми тенденциями и успешно конкурировать как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.

Развитие производственного потенциала и укрепление позиций на рынке напрямую зависят от стабильной работы команды, поэтому важной частью визита стала встреча министра с трудовым коллективом компании. Общение прошло в формате единого дня информирования и было посвящено ключевым аспектам обеспечения безопасности жизнедеятельности. Участники встречи детально обсудили алгоритмы противодействия кибермошенникам, а также актуализировали правила поведения в экстремальных ситуациях, на дорогах, в лесах и на водных объектах.

Подобное внимание регулятора к флагманам отрасли подчеркивает стратегическую значимость сегмента, который демонстрирует уверенную восходящую динамику. Согласно актуальной отраслевой статистике, за 2025 год отечественные производители реализовали на внутреннем рынке парфюмерно-косметической продукции на сумму 654 млн рублей. Рост потребительской активности продолжился и в текущем периоде: по итогам первого квартала 2026 года объем продаж достиг 193,6 млн рублей, что на 21,9% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
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