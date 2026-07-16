В кадровом учете отечественной туриндустрии произошли важные изменения. Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь приняло постановление № 33 от 28 апреля 2026 года, которое обновляет Единый квалификационный справочник должностей служащих (ЕКСД).

Как сообщает Telegram-канал трудового ведомства, документ был разработан на основе предложений Национального агентства по туризму. Согласно изменениям, в 27-й выпуск ЕКСД «Должности служащих, занятых в организациях туризма» введены пять новых позиций для туристических информационных центров (ТИЦ). Теперь в штатное расписание можно официально включать должности директора ТИЦ, начальника филиала, начальника отдела, заведующего сектором, а также специалиста ТИЦ. Для каждого рабочего места закреплены соответствующие коды Общегосударственного классификатора Республики Беларусь (ОКРБ 014-2017).

Внедрение этих стандартов существенно упростит и упорядочит кадровую работу внутри самих инфоцентров. Для каждого специалиста теперь четко определены должностные обязанности, трудовые функции и конкретные требования к уровню образования. Это позволит нанимателям более корректно оформлять сотрудников при приеме на работу и эффективнее оценивать их квалификацию.

Кроме того, нововведение помогло решить давний вопрос разграничения обязанностей в сфере гостеприимства. Благодаря принятому документу деятельность персонала ТИЦ теперь официально отделена от обязанностей сотрудников коммерческих туроператоров и турагентов, что повысит качество оказания информационных услуг для путешественников.