В Беларуси грузооборот транспорта в I полугодии 2026 г. составил 35 669 млн. тонно-километров, или 101,5% к соответствующему периоду 2025 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, в первом полугодии 2026 г. пассажирооборот транспорта составил 13 851,4 млн. пассажиро-километров, или 107,2% к соответствующему периоду 2025 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 837,6 млн. человек, или 100,4% к первому полугодию 2025 г.