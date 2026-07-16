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Экономика РБ
БЕЛАРУСЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИЛА ПОСТАВКИ МЯСА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В ТАДЖИКИСТАН
09:31 17.07.2026
К концу 2025 года товарооборот продовольствия между Беларусью и Таджикистаном подскочил более чем на 61%, сообщили в Минсельхозпроде по итогам заседания белорусской части Межправкомиссии. Встречу в формате видеоконференции провёл министр Юрий Горлов.
Рост фиксируют и в 2026-м: с января по май поставки прибавили ещё почти 20%. Драйвером выступает молочная продукция, экспорт которой вырос втрое. Помимо неё, Таджикистан активно закупает белорусское мясо и сахар.
В министерстве подчеркнули, что партнёрство вышло за рамки простой торговли. Стороны готовятся к 19-му заседанию комиссии, которое пройдёт в конце июля в Бресте. К этому моменту на таджикском рынке уже работает 9 ветеринарных препаратов из Беларуси, а местные аграрии перенимают опыт в четырёх белорусских научных центрах и вузах.
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