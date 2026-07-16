ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.07.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПЛАНОВОЙ ДИНАМИКИ ПРИ КОРРЕКТИРОВКЕ ГОСПРОГРАММ НЕДОПУСТИМО


09:14 17.07.2026

Постоянная межведомственная комиссия по государственным программам 16 июля 2026 года рассмотрела предложения ответственных заказчиков по корректировке госпрограмм «АПК будущего», «Наука для экономики и общества» и «Цифровая Беларусь» на 2026-2030 годы, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Открывая заседание, заместитель министра экономики Мария Мажинская напомнила, что еще на стадии разработки показатели и мероприятия госпрограмм новой пятилетки были увязаны с приоритетами и задачами Программы-2030.

«Соответственно, могут быть поддержаны разумные корректировки сроков и замена утративших актуальность мероприятий госпрограмм, если, в конечном итоге, будут достигнуты либо перевыполнены плановые значения, воплощены в жизнь перспективные инфраструктурные проекты, запущены в производство новые прорывные научные разработки, получен иной более значимый экономический и социальный эффект.

Но каждое такое предложение необходимо подкрепить убедительной аргументацией, и, разумеется, шаг назад от взятых на себя ранее обязательств недопустим – это принципиальная позиция Комиссии и Минэкономики», – подчеркнула замглавы экономического ведомства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.07.2026
валюта курс
EUR 3.3075
USD 2.8846
RUB 3.7056
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.07.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3044 +0.0086
USD 2.8846 -0.0018
RUB 3.7056 +0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2970 3.3150
USD 2.8830 2.8900
RUB 3.4950 3.5300
подробнее

Конвертация в банках
на 17.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1440 1.1490
EUR/RUB 93.0500 94.0500
USD/RUB 81.6500 82.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте