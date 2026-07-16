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Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ: ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПЛАНОВОЙ ДИНАМИКИ ПРИ КОРРЕКТИРОВКЕ ГОСПРОГРАММ НЕДОПУСТИМО
09:14 17.07.2026
Постоянная межведомственная комиссия по государственным программам 16 июля 2026 года рассмотрела предложения ответственных заказчиков по корректировке госпрограмм «АПК будущего», «Наука для экономики и общества» и «Цифровая Беларусь» на 2026-2030 годы, сообщает пресс-служба Минэкономики.
Открывая заседание, заместитель министра экономики Мария Мажинская напомнила, что еще на стадии разработки показатели и мероприятия госпрограмм новой пятилетки были увязаны с приоритетами и задачами Программы-2030.
«Соответственно, могут быть поддержаны разумные корректировки сроков и замена утративших актуальность мероприятий госпрограмм, если, в конечном итоге, будут достигнуты либо перевыполнены плановые значения, воплощены в жизнь перспективные инфраструктурные проекты, запущены в производство новые прорывные научные разработки, получен иной более значимый экономический и социальный эффект.
Но каждое такое предложение необходимо подкрепить убедительной аргументацией, и, разумеется, шаг назад от взятых на себя ранее обязательств недопустим – это принципиальная позиция Комиссии и Минэкономики», – подчеркнула замглавы экономического ведомства.
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