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Экономика РБ
ДОСТУПНОСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСА ОБСУДИЛИ В ВИТЕБСКЕ
17:07 16.07.2026
Развитие регионального делового сообщества стало ключевой темой рабочей поездки руководства Департамента по предпринимательству в Витебск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в ходе открытого диалога с местными бизнесменами представители ведомства рассмотрели наиболее острые проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели на местах. Главный акцент участники встречи сделали на механизмах получения финансовой поддержки и внедрении современных цифровых технологий в бизнес-процессы.
Параллельно с обсуждением общих системных вопросов руководство департамента изучило практическую работу региональной инфраструктуры поддержки МСП. В программу визита вошло посещение инкубатора малого предпринимательства ООО ПГ «Закон и Порядок». На встрече с руководителями местных специализированных площадок стороны детально проанализировали текущие результаты и наметили конкретные шаги по повышению эффективности их деятельности.
Прямой обмен мнениями между властью и бизнесом признан продуктивным, поэтому серия аналогичных диалоговых площадок в регионах будет продолжена.
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