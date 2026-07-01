Развитие регионального делового сообщества стало ключевой темой рабочей поездки руководства Департамента по предпринимательству в Витебск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в ходе открытого диалога с местными бизнесменами представители ведомства рассмотрели наиболее острые проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели на местах. Главный акцент участники встречи сделали на механизмах получения финансовой поддержки и внедрении современных цифровых технологий в бизнес-процессы.

Параллельно с обсуждением общих системных вопросов руководство департамента изучило практическую работу региональной инфраструктуры поддержки МСП. В программу визита вошло посещение инкубатора малого предпринимательства ООО ПГ «Закон и Порядок». На встрече с руководителями местных специализированных площадок стороны детально проанализировали текущие результаты и наметили конкретные шаги по повышению эффективности их деятельности.

Прямой обмен мнениями между властью и бизнесом признан продуктивным, поэтому серия аналогичных диалоговых площадок в регионах будет продолжена.