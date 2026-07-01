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Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ: СОЗДАНЫ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТОВ В РЕГИОНАХ


16:47 16.07.2026

Созданы комфортные условия для реализации инвестпроектов в регионах Беларуси. Об этом заявил сегодня, 16 июля 2026 года, первый заместитель министра экономики Иван Вежновец в ходе своей рабочей поездки в регионы, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Утром первый замглавы экономического ведомства встретился с трудовым коллективом ГЛУ «Белыничский лесхоз». Организация демонстрирует высокие показатели деятельности, наращивает объемы производства, а в 2025-м завершило реконструкцию цеха деревообработки.

«В основе устойчивого и долгосрочного развития любого предприятия лежит грамотная инвестиционная стратегия, содержащая четкие ответы на вопросы, главный из которых где и на каких условиях найти капитал. И здесь есть три опции.

Во-первых, собственная прибыль. Вкладывать часть заработанного в укрепление своего экономического потенциала – это разумно и естественно.

Во-вторых, льготы и преференции инвестиционного законодательства. Мы обновили и повысили привлекательность механизма инвестиционных договоров, внедрили специальный режим преференциального инвестпроекта, когда для старта достаточно решения исполкома. Эти инструменты достаточно востребованы: одобрено 37 префпроектов на более чем 2 млрд рублей, заключено четыре инвестдоговора на общую сумму 2,8 млрд рублей.

В-третьих, доступное финансирование банков. Под общим зонтичным продуктом «Региональная инициатива» действуют кредитные программы, призванные поддержать актуальные бизнес-идеи, соответствующие ключевым приоритетам Программы-2030. Их участниками уже стало 436 коммерческих проектов стоимостью свыше 9,1 млрд. рублей», – отметил в ходе общения с работниками Иван Вежновец.

Рабочий день Первого замминистра экономики продолжился в Червенском районе Минской области посещением предприятий, чьи проекты являются частью пула «Региональной инициативы».

В перспективных планах ООО «Агнекс Компани» – построить новый цех фасовки готовой продукции: мыла, моющих и чистящих средств. В свою очередь ООО «ИммаСтар Компани» стремится увеличить производственные мощности для выпуска новой импортозамещающей продукции.

Иван Вежновец также посетил КСУП «Валевачи» и КСУП «Экспериментальная база «Натальевск», где ознакомился с ходом строительства новых профилакториев для телят.
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