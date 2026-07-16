|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.07.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
НА ГРОДНЕНЩИНЕ ПРЕОБРАЗОВАН ЗАКАЗНИК МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
13:46 16.07.2026
С 17 июля вступает в силу решение Новогрудского районного исполнительного комитета от 7 июля 2026 г. № 411 «О преобразовании заказника местного значения «Вселюбский».
Как сообщает Национальный правовой портал, согласно документу в связи с изменением границ, режима охраны и использования охотничий заказник «Вселюбский» преобразован в заказник местного значения «Вселюбский». Его общая площадь после преобразования составит 911,85 га.
Правовым актом утверждено Положение о заказнике, а также установлены в том числе границы, список землепользователей, земельные участки (части земельных участков) которых включены в состав земель заказника, и др.
Заказник образован на землях Новогрудского района Гродненской области для сохранения природных комплексов и лесоболотных сообществ, которые являются местом произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, типичных биотопов, а также для поддержания экологического равновесия данного региона.
Режим заказника необходимо учитывать при разработке и корректировке схемы проектов и схем землеустройства, проектов мелиорации земель, водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов, охотоустройства, лесоустроительных и градостроительных проектов, программ социально-экономического развития Новогрудского района.
На его территории действуют ограничения и запреты в соответствии с пунктом 2 статьи 24 и пунктом 2 статьи 28 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях». В частности, запрещаются:
разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
сброс сточных вод в окружающую среду;
мойка механических транспортных средств;
возведение промышленных, коммунальных и складских объектов, автомобильных заправочных станций, станций технического обслуживания и моек для автотранспорта, животноводческих объектов, объектов хранения, захоронения, обезвреживания и использования отходов, объектов жилой застройки, размещение летних лагерей для скота, создание новых садоводческих товариществ и дачных кооперативов;
проведение сплошных рубок главного пользования;
выпас скота, сенокошение в прибрежных полосах в период с 1 апреля по 15 июня.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.07.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 16.07.2026
Курсы в банках
на 16.07.2026
Конвертация в банках
на 16.07.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте