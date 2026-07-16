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Экономика РБ


НА ГРОДНЕНЩИНЕ ПРЕОБРАЗОВАН ЗАКАЗНИК МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ


13:46 16.07.2026

С 17 июля вступает в силу решение Новогрудского районного исполнительного комитета от 7 июля 2026 г. № 411 «О преобразовании заказника местного значения «Вселюбский».

Как сообщает Национальный правовой портал, согласно документу в связи с изменением границ, режима охраны и использования охотничий заказник «Вселюбский» преобразован в заказник местного значения «Вселюбский». Его общая площадь после преобразования составит 911,85 га.

Правовым актом утверждено Положение о заказнике, а также установлены в том числе границы, список землепользователей, земельные участки (части земельных участков) которых включены в состав земель заказника, и др.

Заказник образован на землях Новогрудского района Гродненской области для сохранения природных комплексов и лесоболотных сообществ, которые являются местом произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, типичных биотопов, а также для поддержания экологического равновесия данного региона.

Режим заказника необходимо учитывать при разработке и корректировке схемы проектов и схем землеустройства, проектов мелиорации земель, водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов, охотоустройства, лесоустроительных и градостроительных проектов, программ социально-экономического развития Новогрудского района.

На его территории действуют ограничения и запреты в соответствии с пунктом 2 статьи 24 и пунктом 2 статьи 28 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях». В частности, запрещаются:

разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;

сброс сточных вод в окружающую среду;

мойка механических транспортных средств;

возведение промышленных, коммунальных и складских объектов, автомобильных заправочных станций, станций технического обслуживания и моек для автотранспорта, животноводческих объектов, объектов хранения, захоронения, обезвреживания и использования отходов, объектов жилой застройки, размещение летних лагерей для скота, создание новых садоводческих товариществ и дачных кооперативов;

проведение сплошных рубок главного пользования;

выпас скота, сенокошение в прибрежных полосах в период с 1 апреля по 15 июня.
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