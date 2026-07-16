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Экономика РБ
НА МАЗЕ ОБСУДИЛИ РАСШИРЕНИЕ ПРОГРАММЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ГРАЖДАН УЗБЕКИСТАНА
13:40 16.07.2026
Представители Агентства Миграции при Кабинете Министров Республики Узбекистан и Посольства Узбекистана в Беларуси посетили Минский автомобильный завод.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минского автозавода, визит организован по следам недавней встречи президентов Беларуси и Узбекистана Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева, в ходе которого обсуждалась тема привлечения в нашу страну трудовых мигрантов.
Заместитель директора Агентства миграции Элёр Тоштемиров, консул Посольства Нодир Усаров, генеральный директор ОАО «МАЗ» - УКХ «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович и заместитель директора по кадрам, безопасности и режиму - начальник департамента управления персоналом Олег Соболь обсудили сформированный порядок собеседования и трудоустройства граждан Узбекистана на Минский автозавод, проработанную систему адаптации в новой стране и обучение на рабочем месте.
Проект по трудоустройству иностранных граждан на МАЗе реализуется уже 3 года и сейчас здесь работает 120 представителей Узбекистана.
По итогам встречи гостям показали автобусный завод. Акцент был сделан на современные и комфортабельные условия труда: показали рабочие места, столовую и гардеробные.
Также в рамках визита состоялась очередная встреча с гражданами Узбекистана, работающими на предприятии. Главная цель — пообщаться с автозаводцами, ознакомиться с условиями труда на предприятии, узнать, что еще необходимо для комфортного пребывания граждан Узбекистана в Беларуси.
Особое внимание уделили важности соблюдения трудового и миграционного законодательства, которое гарантирует защиту прав участников трудовых отношений и контроля за миграционными процессами.
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