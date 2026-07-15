Под председательством министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артура Карповича состоялось заседание коллегии, в ходе которого рассмотрели вопросы о ситуации на потребительском рынке по итогам I полугодия 2026 г., сообщает пресс-служба ведомства.

«По ситуации на потребительском рынке республики судят о качестве нашей работы. Поэтому мы собрались не для того, чтобы обсуждать только цифры и статистику, но, в первую очередь, нам необходимо оценить эффективность принимаемых министерством мер по защите внутреннего рынка и наших потребителей. По результатам должны выработать глобальные решения, которые позволят еще больше усилить нашу работу», - отметил министр.

В ходе обсуждения акцентировано внимание на вопросах, связанных с долей товаров отечественного производства, развитием торговой инфраструктуры в сельской местности, в том числе с учетом динамичного развития маркетплейсов, а также защитой наших граждан от несправедливого стремления отдельных субъектов хозяйствования заработать на внутреннем рынке, реализуя товары на экспорт по ценам ниже, чем внутри страны.

Главными управлениями МАРТ обозначено, что среди наиболее частых нарушений в сфере торговли - несоблюдение обязательного перечня товаров, а также обнаружение в продаже товаров с истекшими сроками годности, что несет риски, связанные с угрозой для здоровья и жизни потребителей.

А вот и свежие примеры в качестве подтверждения.

Минская область

В торговом центре «EXPOBEL» ООО «Халонг Бай» предлагались товары с истекшими сроками годности, а также товары без обязательной маркировки. Запрещена реализация 235 единиц товаров на общую сумму более 1,4 тыс. руб., из них более, чем на тысячу рублей – с истекшим сроком.

У ИП продавались 84 ед. товаров без маркировки на сумму более 820 руб., а также шоколадная паста – в нарушение специальной ограничительной меры.

В д. Копище в магазинах «Фрукты, овощи» (ООО «Фрутс») предлагали сухофрукты и орехи с истекшим сроком годности, «Хлебсоль» (ООО «ХЛЕБрозница») - блинчики и салат «Сельдь под шубой», который в момент проверки «жил» уже третью жизнь. В магазине «Himose» (ООО «Матье») продавались товары с истекшим сроком годности и без обязательной маркировки. Кроме того, в объекте пресечена реализация 33 единиц товаров из недружественных стран на общую сумму около 600 руб.

г. Минск

В магазине «Белка» (ООО «100ритейл») на часть товаров отсутствовали ценники, не была выделена зона продажи товаров с государственной символикой, отсутствовала информация о запрете продажи несовершеннолетним спичек и зажигалок, предлагались товары с истекшими и неустановленными сроками годности.

Гродненская область

В Дятловском районе в магазине «Родны Кут» в аг. Раклевичи отсутствовала маргариновая продукция, не было ценников на отдельные товары, допущена открытая выкладка табачных изделий. В магазине Гроднооблпотребобщества в г. Дятлово не оказалось молока, кефира, творожных изделий, а также плодового и фруктово-ягодного вина.

В Щучинском районе в магазине «Родны Кут» в аг. Рожанка не продавалось хозяйственное мыло, отсутствовали ценники, а продавец работал без нагрудного знака. В магазине в г.п. Желудок в продаже не было натурального кофе и зубной пасты.

Витебская область

В магазине ОАО «Витебскмясомолпром» (мкр. Улановичи) снято с реализации 13 наименований товаров с истекшим сроком годности на сумму более 300 руб. – на некоторые товары срок истек еще год назад. На 5 наименований кондитерских изделий отсутствовала информация о дате изготовления и сроках годности. Также в целом отсутствовали отдельные «обязательные» позиции.

Во втором объекте общества (по пути к зоне отдыха на реке Западная Двина) также выявлены товары с истекшим сроком – 5 наименований. Отсутствовали рыбные консервы, чай, кофе, масло, туалетная бумага и другие «обязательные» товары.

Могилевская область

В магазине «Пятерочка» (ЧТПУП «Бин и ВИ-торг», аг. Романовичи) отсутствовали маргариновая продукция и вино плодовое, до сведения покупателей доводилась недостоверная информация о стране происхождения товаров, отсутствовала информация о запрете реализации несовершеннолетним лицам отдельных видов продукции.

Территориальным органам МАРТ рекомендовано усилить работу по выполнению индекса потребительских цен, увеличению доли товаров отечественного производства совместно с местными органами власти, а также принимать упреждающие меры для недопущения нарушений в сфере торговли. За систематическое обнаружение в продаже «просроченных» товаров поручено внести предложения по усилению ответственности субъектов хозяйствования за указанное нарушение.