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Экономика РБ


ПРОКУРАТУРА МИНЩИНЫ ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ В ХОЗЯЙСТВАХ РЕГИОНА


11:06 16.07.2026

Прокуратура Минской области проверила соблюдение законодательства сельскохозяйственными организациями при заготовке травяных кормов – важнейшего этапа, от которого напрямую зависят продовольственная безопасность и сохранность поголовья скота.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в службе информации прокуратуры Минской области, в рамках надзорных мероприятий прокуроры Минщины посетили 58 сельхозорганизаций, где шли работы по закладке кормов в бетонированные траншеи. В 20 из них (34,4%) выявлены существенные нарушения технологических процессов.

В частности, на момент проверок во многих хозяйствах кормохранилища не были очищены от воды и остатков прошлогодней массы. Не отремонтированы выбоины, не побелены стены и не подготовлены подъездные пути.

При обследовании траншей установлены превышение допустимой степени измельчения и влажности сырья, недостаточная плотность трамбовки и загрязнение массы.

Причины – неудовлетворительное состояние подъездных путей и неправильная настройка агрегатов кормоуборочных комбайнов.

Особое внимание прокуроры уделили качеству закладки кормов в сенажно-силосные траншеи.

Например, в одном из сельхозпредприятий Минского района при закладке траншеи ответственные лица не внесли необходимые сведения в акт контроля качества, а паспорт и акт приемки готовности остались без подписей.

Подборщики комбайнов оставляли на полях более 1% травяной массы, допускалось загрязнение корма почвой, что увеличивало риск образования масляной кислоты при его хранении. Имели место нарушения параметров резки – длина многолетних трав превышала 5 см.

Установлены также факты сокрытия порчи кормов и искажения статистических сведений об их заготовке. Руководители пытались скрыть реальное положение дел, предоставляя недостоверные данные.

По итогам проверок прокуроры Минщины в адрес руководителей сельхозорганизаций внесли 17 актов надзора. О выявленных нарушениях законодательства прокуратура Минской области проинформировала Минский областной исполнительный комитет.

Исполнение требований актов надзора прокуратура взяла на контроль.
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