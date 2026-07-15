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Экономика РБ
ФСЗН ПРОДОЛЖАЕТ ВЫЯВЛЯТЬ ФАКТЫ ВЫПЛАТЫ СКРЫТОЙ ЗАРПЛАТЫ
10:16 16.07.2026
В 2026 году по итогам контрольно-аналитических мероприятий Фонд социальной защиты населения пресек масштабные нарушения трудового законодательства в нескольких регионах Беларуси.
Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, в результате проверок работодателей обязали выплатить крупные суммы скрытых страховых взносов, что позволило защитить законные интересы граждан.
Наибольший объем теневых доходов специалисты выявили в Гомельской области. По итогам проверок, проведенных в регионе в апреле 2026 года, доначислено почти 734 тысячи рублей обязательных страховых взносов. Благодаря этому удалось защитить законные интересы 11 сотрудников различных предприятий области — теперь их обновленный страховой стаж будет полностью учтен при назначении будущих пенсий.
Подобная практика скрытия реальных доходов сотрудников была пресечена и в других областях. Так, в мае 2026 года в Брестской области нарушителям доначислили порядка 608 тысяч рублей страховых взносов, что вернуло государственные гарантии сразу 230 работникам.
Аналогичная крупная сумма скрытых платежей была выведена из тени и в столице. В июле в Минске в результате контрольных мероприятий общая сумма доначислений составила почти 600 тысяч рублей, а восстановить социальные права удалось для 120 минчан.
В ФСЗН напоминают, что выплата заработной платы «в конвертах» напрямую лишает граждан социальных гарантий, включая формирование полноценного стажа для назначения пенсий и пособий. Контрольно-аналитическая работа фонда по-прежнему остается главным инструментом пресечения подобных нарушений и обеспечения полноты поступлений в бюджет.
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