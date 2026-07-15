В Минске меняются схемы трамвайного движения. Это связано с закрытием трамвайного движения по Старовиленскому тракту (на участке от улицы Нововиленской до диспетчерской станции «Озеро») и переносом разворотного кольца к Минскому государственному дворцу детей и молодежи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия «Столичный транспорт и связь», в связи с переносом кольца трамваи № 3 и № 5 теперь будут ходить от проспекта Машерова по улице Даумана и Старовиленскому тракту только до новой конечной остановки. Из-за этого изменятся и названия маршрутов: № 3 станет именоваться «ДС Серебрянка – Дворец детей и молодежи», а № 5 — «ДС Зеленый Луг – Дворец детей и молодежи».

Параллельно с этими изменениями полностью отменяется движение трамвайного маршрута № 4. Чтобы компенсировать его отсутствие и обеспечить привычную связь со Старовиленским трактом, для горожан запускают альтернативный транспорт.

С 16 июля ежедневно начнет курсировать новый временный автобус № 263 «АВ Центральный – ДС Озеро». Он будет работать до полного завершения строительных работ по обустройству трамвайного разворотного кольца на улице Нововиленской. Пассажиров просят заранее учитывать эту информацию и планировать свои поездки с учетом новых графиков.