Налоговая схема в теневом таксопарке на 288 водителей раскрыта Следственным комитетом Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УСК по Гродненской области, по данным следствия, в 2021 году 47-летний местный житель организовал предпринимательскую деятельность по оказанию услуг такси. С целью подбора персонала он публиковал объявления на профильных интернет-ресурсах, а также привлекал граждан через личные контакты. Причем большая часть соискателей допускалась к работе без юридического оформления трудовых отношений. На размере доходов это не сказывалось – все ежемесячно получали выплаты наличными в конвертах без отражения в регистрах бухгалтерского учета.

За весь период фигурант нанял 288 человек, однако лишь 50 из них получили на руки трудовые договоры. О схеме неофициального найма и реальной численности штата знал только сам организатор. Он использовал это как инструмент личного обогащения, уклоняясь от обязательных налоговых и страховых платежей. Привлеченные к работе водители были введены в заблуждение: руководитель уверял их, что самостоятельно произведет все необходимые налоговые и социальные отчисления из их безналичной выручки. Но, как оказалось, большая часть этих средств использовалась им не по назначению.

В ходе следствия установлено, что фигурант, намеренно занижая в отчетах количество своих сотрудников, незаконно применял упрощенную систему налогообложения и уклонялся от перечисления страховых взносов. Кроме того, двое его работников не имели необходимого водительского стажа и по его инициативе оказывали услуги пассажирам, используя предоставленные им чужие аккаунты в сервисе «Яндекс Такси». За весь период трудовой деятельности в фонд социальной защиты населения предприниматель не заплатил более 236 тысяч рублей, а в налоговые органы – более 164 тысяч рублей.

На имущество мужчины следователем наложен арест на общую сумму более 105 тысяч рублей, ущерб им возмещен в размере 30 тысяч рублей.

Изучение личности подозреваемого показало, что проживает он вместе с семьей. Ранее к уголовной ответственности не привлекался. До 2021 года работал водителем такси, и именно тогда у него возникла идея о создании своего таксопарка, который, по его расчетам, должен был приносить хорошую прибыль.

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении 47-летнего жителя Гродно возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы, внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) и ч. 2 ст. 2433 (уклонение от уплаты страховых взносов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Расследование продолжается.