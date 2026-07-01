Церемония награждения победителей конкурса на соискание Премии Правительства Беларуси за достижения в области качества 2025 года прошла во Дворце Республики в Минске, сообщает пресс-служба Правительства.

Как отметил Заместитель Премьер-министра Виктор Каранкевич, в этом году Премия присуждается в 27 раз. Интерес к конкурсу с каждым годом возрастает. Это эффективный инструмент для демонстрации достижений во внедрении инновационных, высокоэффективных технологий производства и управленческих практик, которые направлены на максимальное удовлетворение запросов потребителей и устойчивое развитие.

"Участие в конкурсе - возможность объективной, независимой оценки результатов деятельности предприятия в области качества. А победа, присуждение Премии - не только признание государством достойных результатов, но и отличная возможность дальнейшего перспективного развития и реализации новых проектов. Повышение качества продукции, производимой в реальном секторе экономики, и в сфере услуг находится на особом контроле Главы государства, Правительства. Для всех отраслей определены достаточно напряженные задачи", - подчеркнул Виктор Каранкевич.

Результат проводимой работы - рост экспорта белорусской продукции и услуг, а также узнаваемость национального бренда "Сделано в Беларуси" в более чем 150 странах мира. За январь - май 2026 года темп роста экспорта товаров и услуг в целом по стране составил 114,6% к уровню соответствующего периода прошлого года. Коллективы организаций-лауреатов внесли свой вклад в устойчивое развитие экономики, укрепление технологического и производственного потенциала, независимости республики. Виктор Каранкевич поблагодарил руководителей и сотрудников предприятий за высокий профессионализм, преданность делу, инициативность и высокий уровень ответственности.

"Хотел вас нацелить не останавливаться на достигнутом, двигаться вперед, реализовывать инновационные проекты, внедрять современное оборудование, технологии с автоматизацией технологических и бизнес-процессов, что в свою очередь будет помогать поддерживать высокий уровень качества и конкурентности выпускаемой продукции как на внутреннем рынке, так и за пределами страны", - отметил Виктор Каранкевич.

Вице-премьер пожелал не упускать возможности и достигать еще более высоких показателей.

Заслуженные награды вручены 24 организациям: девять стали лауреатами Премии, 15 - подтвердили звание лауреата повторно. Из них четыре организации удостоены специальных наград "Лидерство", "Совершенство менеджмента", "Социальная ответственность", "Бережливый подход" - спецнаграда вручена впервые в истории конкурса.

Победители представляют машиностроительную, транспортную, электротехническую, пищевую, фармацевтическую, химическую отрасли, а также учреждения науки, образования, санаторно-курортных услуг.

Звание лауреата Премии обеспечивает организации репутацию надежного производителя высококачественной и конкурентоспособной продукции, способствует расширению рынков ее сбыта, открывает новые деловые возможности.

Лауреаты в течение трех лет могут использовать изображение эмблемы в маркировке товаров, документации, в рекламных материалах.