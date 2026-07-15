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Экономика РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 4,7%


14:05 15.07.2026

В Беларуси январе-июне 2026 г. в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 13,6 млрд. рублей и увеличилось по сравнению с январем-июнем 2025 г. в сопоставимых ценах на 4,7%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 13,3 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 4,9% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 98,2%, яиц – 88,6%.

В сельскохозяйственных организациях произведено скота и птицы (в живом весе) 925,3 тыс. тонн, что на 5,3% больше, чем в январе-июне 2025 г., молока – 4619,9 тыс. тонн (на 2,9% больше), яиц получено 1725,1 млн. штук (на 0,7% больше).

На 1 июля 2026 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 3,8 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,3 млн. голов. Численность свиней составила 2,1 млн. голов, птицы – 51 млн. голов.

В республике продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 июля 2026 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено 2,6 млн. тонн кормовых единиц кормов из трав, что на 26,5% больше, чем на 1 июля 2025 г. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота заготовлено 8,9 центнера кормовых единиц (на 30,9% больше).
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