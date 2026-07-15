Завод автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава» передал автомобиль представительского класса МАЗ 281 главной воздушной гавани Республики Беларусь — Национальному аэропорту «Минск». Теперь гости смогут прочувствовать качество и надежность белорусской малотоннажной техники с первых минут пребывания в стране.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минского автозавода, техника относится к экологическому классу Евро-5, имеет дизельный двигатель мощностью 150 л.с. и механическую шестиступенчатую коробку передач. Для комфорта водителя продуманы такие современные решения, как ABS (антиблокировочная система), EBD (система распределения тормозного усилия), ЕSC (система курсовой устойчивости), камера заднего вида с выводом на головное устройство, электропривод регулировки зеркал заднего вида, круиз-контроль, кондиционер.

В салоне — 7 сидений повышенной комфортности с функцией откидывания назад, еще два места для пассажиров расположено рядом с водителем. Кресла имеют трехточечные ремни безопасности, на подголовниках нанесен логотип организации-заказчика. Для комфорта глаз используется двухрежимное потолочное освещение «день-ночь», также установлено освещение ступенек у сдвижной двери, покрытие пола — противоскользящее, что особенно важно в дождливую погоду или в зимний период. Боковая дверь в салон открывается автоматически, на стеклах присутствует тонировка.

«Во время изготовления мы поставили перед собой задачу сделать комфортным доставку гостей нашей страны от самолета до терминала или от терминала до самолета, — поделился заместитель генерального директора по производству и идеологической работе ООО «МАЗ-Купава» Владимир Ананьев. — Здесь все рассчитано для удобного размещения пассажиров и их ручного багажа, также в салоне расположена автомобильная телескопическая вешалка для верхней одежды».

По заказу Национального аэропорта «Минск» предприятие изготовит три автомобиля МАЗ 281, один из них будет иметь место для размещения пассажира с ограниченными возможностями — последний, к слову, также вскоре будет передан покупателю.