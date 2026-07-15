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Экономика РБ


ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-МАЕ ВЫРОСЛИ НА 7,9%


13:24 15.07.2026

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-мае 2026 г. составили 107,9% к уровню января-мая 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 66,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,5%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 6,7%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,7%.
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