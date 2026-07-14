В июне 2026 года официально упразднены 15 населенных пунктов в трех областях страны. Это естественный процесс, связанный с демографическими тенденциями и оптимизацией административно-территориального устройства – деревни и хутора, в которых уже никто не проживает, исключаются из учетных данных. Об этом сообщает Telegram-канал Госкомимущества.

Наиболее масштабные изменения затронули Витебскую область - здесь с карт исчезли 13 деревень и хуторов в двух районах:

Шарковщинский район:

деревни: Дубники, Изабелино, Пестуны, Ятелевщина; хутора: Гузоватка, Красная Горка, Липово, Муращина, Тёплая Гора.

Поставский район: деревни: Алашковщина, Мацковичи; хутора: Ериново, Подсосна.

Брестская область: деревня Кривое Село в Ляховичском районе.

Гомельская область: поселок Кручполье в Рогачёвском районе.