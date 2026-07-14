Прокуратура Советского района г.Минска в ходе проверки соблюдения предприятием требований законодательства о внешнеэкономической (внешнеторговой) деятельности возбудила уголовное дело в отношении бывшего генерального директора по факту злоупотребления служебными полномочиями по ч.2 ст.424 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в службе информации прокуратуры города Минска, установлено, что в 2023 году между белорусским предприятием и иностранным частным предприятием заключен договор поставки продукции в адрес иностранного контрагента на общую сумму боле 220 тыс. рублей.

По условиям договора оплата в адрес белорусского предприятия должна была поступать после реализации поставленного товара иностранным контрагентом.

Кроме того, одним из условий заключенного между сторонами договора было то, что если в течение шести месяцев поставленный товар не будет реализован, то иностранное предприятие обязуется выкупить товар либо вернуть его поставщику.

В ходе проверки установлено, что имея просроченную дебиторскую задолженность по ранее заключенному договору с организацией (покупателем) по поставке товара на общую сумму более 220 тыс. рублей, предприятие приняло в счет уплаты за ранее поставленный товар продукцию на сумму свыше 100 тыс. рублей для последующего использования в производстве.

Вместе с тем, полученная от иностранного контрагента продукция на протяжении трех месяцев на белорусском предприятии в производстве не использовалась и в последующем была обратно возвращена в адрес контрагента.

Так, должностное лицо в нарушение своих обязанностей, действуя вопреки интересам предприятия, будучи наделенным правом удержания продукции как меры обеспечения обязательств по ранее заключенному договору (ст.340 Гражданского Кодекса Республики Беларусь) вопреки интересам службы необоснованно в полном объеме возвратило продукцию в адрес должника.

Сумма ущерба, причиненного государственному предприятию, составляет более 100 тыс. рублей, что более чем в 1000 раз превышает размер базовой величины.

Уголовное дело для организации предварительного расследования прокурор направил в Советский (г.Минска) районный отдел Следственного комитета.