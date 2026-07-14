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Экономика РБ
В МИНСКЕ НАГРАДЯТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
11:41 15.07.2026
Во Дворце Республики сегодня состоится церемония награждения победителей конкурса на соискание Премии Правительства за достижения в области качества 2025 года, сообщает пресс-служба Правительства.
Заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич вручит заслуженные награды за достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента 24 организациям: 9 стали лауреатами Премии Правительства, 15 подтвердили звание лауреата повторно.
Из них 4 организации удостоены специальных наград «Лидерство», «Совершенство менеджмента», «Социальная ответственность» и «Бережливый подход». Спецнаграда «Бережливый подход» будет вручаться впервые в истории конкурса
Победители представляют машиностроительную, транспортную, электротехническую, пищевую, фармацевтическую и химическую отрасли, а также учреждения науки, образования и санаторно-курортных услуг
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