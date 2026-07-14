ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.07.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В МИНСКЕ НАГРАДЯТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА


11:41 15.07.2026

Во Дворце Республики сегодня состоится церемония награждения победителей конкурса на соискание Премии Правительства за достижения в области качества 2025 года, сообщает пресс-служба Правительства.

Заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич вручит заслуженные награды за достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента 24 организациям: 9 стали лауреатами Премии Правительства, 15 подтвердили звание лауреата повторно.

Из них 4 организации удостоены специальных наград «Лидерство», «Совершенство менеджмента», «Социальная ответственность» и «Бережливый подход». Спецнаграда «Бережливый подход» будет вручаться впервые в истории конкурса

Победители представляют машиностроительную, транспортную, электротехническую, пищевую, фармацевтическую и химическую отрасли, а также учреждения науки, образования и санаторно-курортных услуг
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.07.2026
валюта курс
EUR 3.2651
USD 2.8638
RUB 3.7282
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.07.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2643 -0.0042
USD 2.8638 -0.0002
RUB 3.7282 -0.0054
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2800 3.3000
USD 2.8800 2.8870
RUB 3.4750 3.5350
подробнее

Конвертация в банках
на 15.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1430 1.1480
EUR/RUB 92.5500 94.0500
USD/RUB 81.2500 82.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте