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Экономика РБ
В МИНЭКОНОМИКИ ОБСУДИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ КООПЕРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЕАЭС И РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА
11:37 15.07.2026
В Министерстве экономики 14 июля 2026 года состоялось заседание общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства. Мероприятие прошло под председательством первого заместителя министра экономики Ивана Вежновца.
К обсуждению присоединились представители исполнительных комитетов, Министерства транспорта и коммуникаций, а также Совета по развитию предпринимательства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, главной темой повестки дня стало участие белорусских предприятий в механизме финансовой поддержки кооперационных проектов в промышленности в рамках ЕАЭС. Начальник главного управления экономической интеграции Минэкономики Павел Щербин подробно рассказал участникам, как бизнес может воспользоваться этим инструментом. В своем докладе он также четко обозначил перспективные ниши, которые открываются сегодня для отечественных производственных компаний на союзном рынке.
Помимо стратегических вопросов интеграции, участники заседания уделили внимание текущим запросам делового сообщества. В ходе встречи были предметно рассмотрены конкретные предложения бизнеса, касающиеся работы реестра автомобильных перевозок. В завершение встречи эксперты наметили шаги по совершенствованию деятельности региональных советов, которые призваны стимулировать деловую активность в областях страны.
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