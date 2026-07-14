В Министерстве экономики 14 июля 2026 года состоялось заседание общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства. Мероприятие прошло под председательством первого заместителя министра экономики Ивана Вежновца.

К обсуждению присоединились представители исполнительных комитетов, Министерства транспорта и коммуникаций, а также Совета по развитию предпринимательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, главной темой повестки дня стало участие белорусских предприятий в механизме финансовой поддержки кооперационных проектов в промышленности в рамках ЕАЭС. Начальник главного управления экономической интеграции Минэкономики Павел Щербин подробно рассказал участникам, как бизнес может воспользоваться этим инструментом. В своем докладе он также четко обозначил перспективные ниши, которые открываются сегодня для отечественных производственных компаний на союзном рынке.

Помимо стратегических вопросов интеграции, участники заседания уделили внимание текущим запросам делового сообщества. В ходе встречи были предметно рассмотрены конкретные предложения бизнеса, касающиеся работы реестра автомобильных перевозок. В завершение встречи эксперты наметили шаги по совершенствованию деятельности региональных советов, которые призваны стимулировать деловую активность в областях страны.