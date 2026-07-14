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Экономика РБ
НА МЕСТЕ СТАРОГО ОБЩЕЖИТИЯ В МИНСКЕ НА УЛИЦЕ ГАСТЕЛЛО ВОЗВОДЯТ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ
11:16 15.07.2026
Масштабная реконструкция развернулась в Центральном районе Минска по адресу улица Гастелло, 7, недалеко от сквера Грибоедова и проспекта Победителей. Здесь полностью демонтировали двухэтажное здание 1953 года постройки, в котором раньше располагалось обветшавшее общежитие радиаторного завода.
Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», специалисты укрепили оставшийся исторический фундамент и теперь на его базе возводят новое административное здание из керамзитобетонных блоков по проекту института «Белкоммунпроект».
Строительные работы на площадке вблизи Татарского сквера и жилых кварталов пошли на опережение графиков. Всего за полгода генеральный подрядчик (филиал СУ-200 стройтреста № 35) полностью смонтировал каркас объекта. Сейчас строители монтируют окна, ведут витражное остекление и кровельные работы, а внутри здания заливают полы, штукатурят стены и прокладывают новые инженерные сети.
Закрыть контур кровли на Гастелло планируют до конца июля, после чего начнется преображение внешнего облика этой части улицы. Строители из филиала СУ-211 стройтреста № 35 приступят к монтажу стильного вентилируемого фасада из керамогранита. Благодаря обновлению этой локации, заброшенный участок в развитом районе Минска превратится в современную точку деловой активности.
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