ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.07.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


«ВСЕ СРОКИ ВЫДЕРЖИВАЮТСЯ». ТЕРЕХОВ О РЕКОНСТРУКЦИИ ТРАССЫ М10


17:13 14.07.2026

Заместитель премьер-министра Александр Терехов ознакомился с ходом реконструкции автомобильной дороги М10 граница РФ (Селище) - Гомель - Кобрин (109,9-195,15 км), сообщает пресс-служба Правительства.

"M10 является, безусловно, ключевой магистралью для нашей страны. И по поручению президента реализуется масштабный проект по реконструкции - практически от речицкого перекрестка до обхода города Калинковичи, то есть будет соединена магистраль с выездом на Мозырь, на Калинковичи и дальше на Минск. Такая своеобразная, можно сказать, закольцовка страновая", - отметил Александр Терехов.

Общая строительная длина объекта реконструкции автодороги М10 составляет более 85 км. Объект разделен на пять очередей. Строительная длина первой очереди - свыше 16 км. "Завершается реконструкция первой очереди, первых 16 км. Дорожные строители успешно справляются. В сентябре будет подписан акт ввода первой очереди Государственной комиссией", - обозначил сроки заместитель премьер-министра.

Сегодня была произведена оценка возможности подготовки к реализации следующих очередей. "Это и наличие разработанной проектной документации, финансирования. Плавно переходим в реализацию второй очереди. В целом по поручению главы государства в 2029 году должны быть завершены основные строительные работы с вводом объекта в 2030 году. Реконструкция идет по плану, сроки выдерживаются, - сказал Александр Терехов. - Не видим проблем по реализации проекта".

Заместитель премьер-министра отметил и важные составляющие слаженной работы на объекте. "Это сплав. Во-первых, наличие финансирования, во-вторых, ответственность местных руководителей. И понимание водителей, что временные неудобства скоро завершатся, и трасса будет суперуровня - в четырехполосном исполнении, со всеми атрибутами безопасных элементов", - сделал акцент вице-премьер.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.07.2026
валюта курс
EUR 3.2651
USD 2.8638
RUB 3.7282
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.07.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2643 -0.0042
USD 2.8638 -0.0002
RUB 3.7282 -0.0054
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2660 3.2750
USD 2.8600 2.8670
RUB 3.4750 3.5530
подробнее

Конвертация в банках
на 14.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1410 1.1480
EUR/RUB 92.0500 94.0500
USD/RUB 80.2500 82.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте