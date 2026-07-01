Заместитель премьер-министра Александр Терехов ознакомился с ходом реконструкции автомобильной дороги М10 граница РФ (Селище) - Гомель - Кобрин (109,9-195,15 км), сообщает пресс-служба Правительства.

"M10 является, безусловно, ключевой магистралью для нашей страны. И по поручению президента реализуется масштабный проект по реконструкции - практически от речицкого перекрестка до обхода города Калинковичи, то есть будет соединена магистраль с выездом на Мозырь, на Калинковичи и дальше на Минск. Такая своеобразная, можно сказать, закольцовка страновая", - отметил Александр Терехов.

Общая строительная длина объекта реконструкции автодороги М10 составляет более 85 км. Объект разделен на пять очередей. Строительная длина первой очереди - свыше 16 км. "Завершается реконструкция первой очереди, первых 16 км. Дорожные строители успешно справляются. В сентябре будет подписан акт ввода первой очереди Государственной комиссией", - обозначил сроки заместитель премьер-министра.

Сегодня была произведена оценка возможности подготовки к реализации следующих очередей. "Это и наличие разработанной проектной документации, финансирования. Плавно переходим в реализацию второй очереди. В целом по поручению главы государства в 2029 году должны быть завершены основные строительные работы с вводом объекта в 2030 году. Реконструкция идет по плану, сроки выдерживаются, - сказал Александр Терехов. - Не видим проблем по реализации проекта".

Заместитель премьер-министра отметил и важные составляющие слаженной работы на объекте. "Это сплав. Во-первых, наличие финансирования, во-вторых, ответственность местных руководителей. И понимание водителей, что временные неудобства скоро завершатся, и трасса будет суперуровня - в четырехполосном исполнении, со всеми атрибутами безопасных элементов", - сделал акцент вице-премьер.