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Экономика РБ


ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРОКУРАТУРЫ БРЕСТА ОТМЕНЕНО 11 ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК НА СУММУ ПОЧТИ 700 ТЫС. РУБЛЕЙ


14:31 14.07.2026

По инициативе прокуратуры г.Бреста за истекший период 2026 года отменены и изменены проводившиеся с нарушениями законодательства 11 процедур государственных закупок на общую сумму почти 700 тыс. рублей, сообщили ЭКОПРЕСС в службе информации прокуратуры Брестской области.

Согласно абз.12 ч.1 ст.25 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» нарушение государственным должностным или приравненным к нему лицом установленного актами законодательства порядка проведения процедур закупок является правонарушением, создающим условия для коррупции.

Нарушения требований законодательства о государственных закупках различны по основаниям возникновения, причинам, последствиям. Зачастую причинами нарушений при проведении закупок становятся недостаточная квалификация специалистов, неправильное толкование норм законодательства о закупках либо невнимательность при организации и проведении их процедур.

Среди типичных нарушений, выявленных прокуратурой г.Бреста, которые могут повлиять на результаты закупок, следует выделить следующие:

установление в документах по процедуре государственной закупки неправомерных требований к участникам;

отсутствие требований к участникам, предусмотренных законодательством о государственных закупках, включая перечень документов и (или) сведений для их проверки;

нарушения при установлении критериев оценки предложений участников;

подведение итогов процедуры государственной закупки в части неправомерного отклонения предложений участников или выбора участника победителя.

Повышенное внимание прокуроров направлено также на недопущение уклонения субъектами хозяйствования от проведения конкурентных видов процедур закупок. По всем выявленным фактам нарушений законодательства о закупках руководителям юридических лиц вынесены предписания, в которых потребовано отменить либо изменить процедуры закупок товаров (работ, услуг).

Кроме того, виновные лица привлечены к ответственности по ст.ст.12.9, 12.27 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, а также к дисциплинарной ответственности за совершение правонарушений, создающих условия для коррупции (абз.12 ч.1 ст.25 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»).

Например, прокуратура г.Бреста выявила нарушения в одном из учреждений региона. При проведении электронного аукциона на закупку услуг по текущему ремонту кабинетов на сумму свыше 99 тыс. рублей были допущены нарушения при подготовке документации.

В частности, заказчиком не были установлены обязательные требования к участникам процедуры закупки, а также не определены требования к участникам. Кроме того, не был определен срок выполнения услуг.

В результате процедура закупки по требованию прокуратуры была отменена, а в отношении должностных лиц, по вине которых допущены нарушения законодательства, начат административный процесс по ст.12.9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
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