В Беларуси будут регулировать цены на производимые в торговых сетях хлебобулочные изделия и разделанное мясо, рыбу. Об этом журналистам сообщили в МАРТ, комментируя корректировки в системе регулирования цен, передает пресс-служба Правительства.

Решение принято в связи с обращениями граждан, которые указывали на то, что продукция общепита, произведенная в торговых объектах, отличается по цене, иногда на значительную долю процентов, от той, которая продавалась в фирменных магазинах производителей

Ценовое регулирование действует в Беларуси с 2022 года. Изначально перечень товаров, цены на которые регулировались, превышал 300 наименований. Он постепенно сокращался в зависимости от ситуации на рынке. Обеспечена ценовая стабильность по многим товарам

10 июля премьер-министр подписал постановление Совета Министров, которым вносятся изменения в действующую систему регулирования цен

Одно из главных изменений - сокращен перечень товаров, подлежащих ценовому регулированию, с 199 до 76 позиций (товары неповседневного спроса). Исключение данных товаров даст возможность отечественным организациям улучшить экономическое положение, проводить более гибкую ценовую политику и вернуть свои позиции на внутреннем рынке. Однако, в случае появления признаков необоснованного роста цен, ценовое регулирование на исключенные товары будет возобновлено