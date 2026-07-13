МТС и av.by внедрили технологическое решение «Инкогнито» по защите номеров телефонов на крупнейшем автомобильном классифайде Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, теперь продавцы автомобилей могут размещать объявления, не раскрывая свои персональные данные. В решении применяются виртуальные номера, что позволяет av.by предлагать клиентам новый уровень безопасности и комфорта.

Почему защита данных стала критически важной?

Пользователи онлайн-сервисов все чаще сталкиваются с рисками, связанными с утечкой персональных данных. Одна из самых распространенных угроз — парсинг телефонных номеров: злоумышленники автоматически собирают контакты из объявлений для последующих спам-звонков, мошеннических схем или продажи баз данных третьим лицам. В результате пользователи испытывают неудобства и теряют доверие к площадкам.

Как работает технологическое решение?

В рамках совместного проекта применяется комплексный инструмент «Инкогнито». Решение маскирует реальный номер продавца автомобиля, временно закрепляя за ним виртуальный, который демонстрируется в объявлении. Потенциальный покупатель звонит на виртуальный номер продавца, срабатывает переадресация, и вызов поступает уже на реальный номер телефона продавца. Таким образом, личные номера остаются конфиденциальными, их нельзя собрать и использовать для спам-звонков и рассылок, а также в мошеннических целях. Это помогает предотвращать утечки баз данных, минимизировать риски несанкционированного использования персональных номеров.

«Данный проект — еще один шаг к созданию безопасной цифровой среды в Беларуси. Мы уверены, что внедрение подобных механизмов станет стандартом для всех онлайн-платформ, ценящих доверие своих пользователей. Данное решение помогает защищать клиентскую базу от парсинга, получать аналитику коммуникаций и повышать уровень обслуживания», — подчеркивает начальник управления по работе с ключевыми клиентами МТС Людмила Савчук.

«Внутри av.by мы назвали этот проект “Защита номера” — такое название хорошо отражает его суть. Это наш очередной шаг в сторону защиты базы объявлений av.by и пользователей-продавцов авто, которые создают эту базу. Теперь реальный телефонный номер продавца можно защитить от попадания в базы спамеров, сохранив возможность прямой связи для обычных покупателей. Мы получали много обратной связи от продавцов автомобилей о том, что после публикации объявления они получают спам-рассылки в СМС и мессенджеры. И “Защита номера” — это технический инструмент, который помогает оградить пользователей от нежелательных контактов, навязчивой рекламы и мошеннических схем», — отмечает директор av.by Максим Метелица.

Руководитель ресурса также подчеркивает, что функция полностью доступна и бесплатна для пользователей. Для покупателя звонок на защищенный номер тарифицируется как стандартный вызов. Для продавца переадресация также является бесплатной. Все, что нужно сделать — просто включить подмену номера в личном кабинете.

О сервисе:

«Инкогнито» — комплексное решение МТС по выделению виртуальных номеров для бизнеса, которое позволяет защищать персональные данные пользователей. Сервис подходит для интернет-площадок, служб такси, доставки, сферы недвижимости и других направлений B2C. «Инкогнито» может интегрироваться в инфраструктуру компании-заказчика через API для полного контроля над коммуникациями, анализировать звонки, а также обеспечивать надежную защиту клиентской базы от парсинга и утечек. Узнать больше о сервисе и оставить заявку на консультацию можно на сайте МТС.