ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.07.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МТС И AV.BY ЗАЩИТЯТ ПРОДАВЦОВ АВТО ОТ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА


13:05 14.07.2026

МТС и av.by внедрили технологическое решение «Инкогнито» по защите номеров телефонов на крупнейшем автомобильном классифайде Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, теперь продавцы автомобилей могут размещать объявления, не раскрывая свои персональные данные. В решении применяются виртуальные номера, что позволяет av.by предлагать клиентам новый уровень безопасности и комфорта.

Почему защита данных стала критически важной?

Пользователи онлайн-сервисов все чаще сталкиваются с рисками, связанными с утечкой персональных данных. Одна из самых распространенных угроз — парсинг телефонных номеров: злоумышленники автоматически собирают контакты из объявлений для последующих спам-звонков, мошеннических схем или продажи баз данных третьим лицам. В результате пользователи испытывают неудобства и теряют доверие к площадкам.

Как работает технологическое решение?

В рамках совместного проекта применяется комплексный инструмент «Инкогнито». Решение маскирует реальный номер продавца автомобиля, временно закрепляя за ним виртуальный, который демонстрируется в объявлении. Потенциальный покупатель звонит на виртуальный номер продавца, срабатывает переадресация, и вызов поступает уже на реальный номер телефона продавца. Таким образом, личные номера остаются конфиденциальными, их нельзя собрать и использовать для спам-звонков и рассылок, а также в мошеннических целях. Это помогает предотвращать утечки баз данных, минимизировать риски несанкционированного использования персональных номеров.

«Данный проект — еще один шаг к созданию безопасной цифровой среды в Беларуси. Мы уверены, что внедрение подобных механизмов станет стандартом для всех онлайн-платформ, ценящих доверие своих пользователей. Данное решение помогает защищать клиентскую базу от парсинга, получать аналитику коммуникаций и повышать уровень обслуживания», — подчеркивает начальник управления по работе с ключевыми клиентами МТС Людмила Савчук.

«Внутри av.by мы назвали этот проект “Защита номера” — такое название хорошо отражает его суть. Это наш очередной шаг в сторону защиты базы объявлений av.by и пользователей-продавцов авто, которые создают эту базу. Теперь реальный телефонный номер продавца можно защитить от попадания в базы спамеров, сохранив возможность прямой связи для обычных покупателей. Мы получали много обратной связи от продавцов автомобилей о том, что после публикации объявления они получают спам-рассылки в СМС и мессенджеры. И “Защита номера” — это технический инструмент, который помогает оградить пользователей от нежелательных контактов, навязчивой рекламы и мошеннических схем», — отмечает директор av.by Максим Метелица.

Руководитель ресурса также подчеркивает, что функция полностью доступна и бесплатна для пользователей. Для покупателя звонок на защищенный номер тарифицируется как стандартный вызов. Для продавца переадресация также является бесплатной. Все, что нужно сделать — просто включить подмену номера в личном кабинете.

О сервисе:

«Инкогнито» — комплексное решение МТС по выделению виртуальных номеров для бизнеса, которое позволяет защищать персональные данные пользователей. Сервис подходит для интернет-площадок, служб такси, доставки, сферы недвижимости и других направлений B2C. «Инкогнито» может интегрироваться в инфраструктуру компании-заказчика через API для полного контроля над коммуникациями, анализировать звонки, а также обеспечивать надежную защиту клиентской базы от парсинга и утечек. Узнать больше о сервисе и оставить заявку на консультацию можно на сайте МТС.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.07.2026
валюта курс
EUR 3.2737
USD 2.8640
RUB 3.7336
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.07.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2685 -0.004
USD 2.8640 -0.0056
RUB 3.7336 -0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2720 3.2800
USD 2.8580 2.8650
RUB 3.4700 3.5600
подробнее

Конвертация в банках
на 14.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1410 1.1490
EUR/RUB 92.2000 94.2500
USD/RUB 80.0500 82.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте