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Экономика РБ


НАД СТРОЯЩИМСЯ ТОННЕЛЕМ ЗЕЛЕНОЙ ВЕТКИ МИНСКОГО МЕТРО ЗАВЕРШАЮТ ЗАЛИВКУ ЗАЩИТНОГО КУПОЛА


13:03 14.07.2026

Над строящимся тоннелем Зеленой ветки Минского метро завершают заливку защитного купола, сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Метростроевцы завершили ответственный этап работ на участке русла Свислочи, расположенном ближе к проспекту Победителей. Здесь была залита массивная железобетонная плита толщиной 500 миллиметров, после чего строители переместились на противоположный берег. Данная конструкция призвана обеспечить надежную защиту тоннелей будущей Зеленой линии от поступления речной воды и предотвратить проседание грунта.

В настоящее время на втором участке уже выполнена бетонная подготовка, активно ведутся разработка откоса и армирование основной плиты. Чтобы исключить поступление грунтовых вод в огражденный периметр, специалисты реализуют комплекс мер по водопонижению. После того как вторая часть плиты наберет необходимую прочность и конструкция станет цельной, рабочие демонтируют оборудование, шпунт и разграничительную стенку. Это позволит восстановить плавное течение реки и устранит все временные преграды.

Тем временем глубже русла реки готовятся пройти тоннелепроходческие комплексы. Механизированный щит «Алеся», работающий с 2016 года, сейчас находится примерно в километре от водной артерии и ведет прокладку уже седьмого в своей истории тоннеля. Преодолев половину пути в направлении улицы Мельникайте, комплекс смонтировал 1198 колец. Его напарник — ТПМК «Мария», — стартовавший в конце мая этого года, активно включился в процесс и уже установил 106 колец. Обоим щитам предстоит осуществить проходку непосредственно под Свислочью, и к этому моменту все работы по созданию надежного бетонного «зонта» будут полностью завершены.

Заказчиком строительства выступает «Дирекция по строительству Минского метрополитена», проектировщиком — УП «МИНСКМЕТРОПРОЕКТ», а возводит защитный купол и тоннели подрядная организация СМУ-1 УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»
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