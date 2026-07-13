Комитет госконтроля Минской области в мае этого года проверил выполнение сроков капремонта жилых многоквартирных домов, сообщает Telegram-канал ведомства.

Проверка показала, что в 10 домах области эти сроки затянуты от месяца до полутора лет.

Так, на 01.06.2026 нормативные сроки были превышены при ремонте жилого фонда в Дзержинском, Несвижском, Крупском, Червенском и Воложинском районах, а также в Дзержинске, Молодечно и Марьиной Горке.

Основные причины – некачественное обследование объектов, что влекло за собой приостановку строительных работ, превышение проектной продолжительности и корректировку договорных цен.

На семи объектах капитального ремонта работы приостанавливались из-за того, что были начаты в неблагоприятный период года.

Результаты контрольных мероприятий рассмотрены на заседании коллегии КГК Минской области. Совместно с областными службами обсуждены предложения по устранению имеющихся нарушений и недостатков.

Сегодня 6 из 10 жилых домов введены в эксплуатацию после капитального ремонта.

Завершение капремонта в остальных домах остается под контролем КГК Минской области