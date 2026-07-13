|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.07.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА КГК МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ШЕСТИ ЖИЛЫХ ДОМАХ РЕГИОНА ЗАВЕРШИЛСЯ КАПРЕМОНТ
12:42 14.07.2026
Комитет госконтроля Минской области в мае этого года проверил выполнение сроков капремонта жилых многоквартирных домов, сообщает Telegram-канал ведомства.
Проверка показала, что в 10 домах области эти сроки затянуты от месяца до полутора лет.
Так, на 01.06.2026 нормативные сроки были превышены при ремонте жилого фонда в Дзержинском, Несвижском, Крупском, Червенском и Воложинском районах, а также в Дзержинске, Молодечно и Марьиной Горке.
Основные причины – некачественное обследование объектов, что влекло за собой приостановку строительных работ, превышение проектной продолжительности и корректировку договорных цен.
На семи объектах капитального ремонта работы приостанавливались из-за того, что были начаты в неблагоприятный период года.
Результаты контрольных мероприятий рассмотрены на заседании коллегии КГК Минской области. Совместно с областными службами обсуждены предложения по устранению имеющихся нарушений и недостатков.
Сегодня 6 из 10 жилых домов введены в эксплуатацию после капитального ремонта.
Завершение капремонта в остальных домах остается под контролем КГК Минской области
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.07.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 13.07.2026
Курсы в банках
на 14.07.2026
Конвертация в банках
на 14.07.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте