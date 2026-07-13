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Экономика РБ


ПОЛЬСКИЙ ПЕРЕВОЗЧИК ПЫТАЛСЯ СЭКОНОМИТЬ НА ПОШЛИНАХ ПРИ ВВОЗЕ ЛЕКАРСТВ В ЕАЭС


12:38 14.07.2026

При ввозе на территорию ЕАЭС партии лекарственного средства польский перевозчик предпринял попытку сэкономить на таможенных платежах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, перемещался данный товар в транспортном средстве DAF из Польши через пункт пропуска «Берестовица», где гродненские таможенники и выявили нарушение.

Водитель предоставил необходимые документы на лекарства, однако в ходе таможенного контроля установлено, что заявленные в них сведения не соответствуют действительности.

Стоимость находящегося товара была намеренно занижена на 53 тыс. евро, что составило порядка 45 тыс. бел. рублей таможенных платежей.

Гродненской региональной таможней начат административный процесс по ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь.

Польскому перевозчику придется уплатить недостающие платежи и штраф в размере до 30% от стоимости незаконно ввозимых товаров.
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