|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.07.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ОТКРЫТО 155 ТЫС. ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТОВ «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ»
11:59 14.07.2026
В Беларуси на 1 июля 2026 г. для многодетных семей открыто 155 тыс. депозитных счета «Семейный капитал»: 82,7 тыс. депозитных счета на сумму 826,9 млн. долларов США, 72,3 тыс. депозитных счетов на сумму почти 2 млрд. рублей
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, по состоянию на 1 июля принято 101,6 тыс. решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, из них: Брестская область – 21,5 тыс., Витебская – 9,9 тыс., Гомельская область – 16,3 тыс., Гродненская область – 12,1 тыс., Минская – 17,5 тыс., Могилевская – 10,3тыс., г. Минск – 14 тыс.
Семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего либо последующего ребенка.
С 1 января 2026 года размер семейного капитала составляет 35 505 рублей. В таком размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2026 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.07.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 13.07.2026
Курсы в банках
на 14.07.2026
Конвертация в банках
на 14.07.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте