Минский часовой завод представил коллекцию Arena — первый в истории бренда механический хронограф с автоподзаводом. Это не просто новая модель, а один из самых сложных проектов, когда-либо созданных предприятием.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе завода, Arena вдохновлена миром автоспорта. Здесь скорость стала частью архитектуры часов: от конструкции корпуса до каждой линии циферблата. В новой модели инженеры и дизайнеры стремились передать ощущения движения не только функционально, но и визуально.

В основе коллекции — автоматический механический хронограф Seiko NE88. Это один из самых известных спортивных калибров, оснащенный колонным колесом и вертикальным сцеплением, благодаря которым хронограф запускается плавно и обеспечивает высокую точность измерений.

Особое внимание уделено конструкции корпуса. Его архитектура построена вокруг уникальной внутренней двухцветной капсулы, благодаря которой удалось создать крупные открытые элементы корпуса. Подобные решения встречаются лишь у отдельных моделей мировых производителей часов. Помимо выразительного внешнего вида такая конструкция делает корпус визуально легче и значительно усложняет процесс его изготовления.

Каждая деталь корпуса поддерживает автомобильную концепцию коллекции. Кнопки хронографа напоминают поршни двигателя, а полированные грани перекликаются с формой воздухозаборников спортивных автомобилей.

Не менее сложным получился и циферблат. Его многослойная композиция напоминает рельеф гоночной трассы с многочисленными поворотами. По периметру проходит кольцевая шкала, вдохновленная легендарными автодромами, а характерные часовые метки отсылают к культовым автомобильным эмблемам. Несмотря на большое количество элементов, циферблат остается легко читаемым благодаря тщательно выстроенной композиции.

Спортивный характер модели подчеркивает тахиметрическая шкала на безеле. Вместе с центральной стрелкой секундомера она позволяет рассчитывать скорость движения — функция, традиционно используемая в спортивных хронографах.

Коллекция получила сферическое сапфировое стекло, водонепроницаемость 5 бар и люминесцентное покрытие стрелок и накладных индексов для комфортного считывания времени в темноте.