Минский тракторный завод и Белорусский национальный технический университет ведут работу по созданию на базе автотракторного факультета новой учебной лаборатории «Современные конструкции тракторов». Об этом корреспонденту «Трактор. бел» рассказал заведующий кафедрой «Тракторы» автотракторного факультета БНТУ Владимир Бойков.

«Это необходимый шаг и для нашего вуза, и для предприятия, которое в перспективе получит квалифицированных и, что важно, знающих специфику производства специалистов. Лаборатория станет современной площадкой для подготовки инженеров-конструкторов. В настоящее время утвержден дизайн помещений будущего объекта. Он будет выполнен в фирменном стиле BELARUS TRACTORS. Сейчас идет подготовка к предстоящему ремонту. В планах до конца года установить необходимое для учебного процесса оборудование», — отметил Владимир Бойков.

Лаборатория будет оснащена макетами узлов тракторов и агрегатов, стендовым оборудованием, а также оборудованием с VR-технологиями. Будущие конструкторы смогут больше узнать об особенностях управления тракторной техникой и технологиях точного земледелия. Занятия со студентами в лаборатории будут проводить в том числе и конструкторы МТЗ.

Создание лаборатории «Современные конструкции тракторов» станет одним из итогов реализации Концепции развития инженерного образования, утвержденной Правительством Республики Беларусь чуть больше года назад и рассчитанной на период до 2035 года.