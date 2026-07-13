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Экономика РБ
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ БУДЕТ ПОМОГАТЬ ОБРАБАТЫВАТЬ ЗАЯВКИ ГОРОЖАН В СЛУЖБУ «115»
10:47 14.07.2026
Программное обеспечение контакт-центра 115 и интернет-портала «Мая Рэспубліка» 115.бел будет кардинально модернизировано. О новациях, которые предложат горожанам, во время оперативного совещания рассказал директор Центра информационных технологий Мингорисполкома Максим Бардович, передает корреспондент агентства «Минск-новости».
«Основной акцент будет сделан на совершенствовании работы с базой данных. Кроме того, с жителями будут взаимодействовать уже не только обычные операторы, но и виртуальные помощники, работающие при помощи искусственного интеллекта», — сообщил М. Бардович.
Ожидается, что будут обновлены приложение и сайт 115.бел.
Всего контакт-центр 115 принял за первое полугодие 2026-го свыше 850 тыс. заявок.
«Они были обработаны и направлены на исполнение в городские службы. Основные вопросы, поступающие от жителей, связаны с уборкой дворовых территорий, подъездов, а также температурой горячей воды, — продолжил М. Бардович. — В начале года значительный объем заявок был связан с погодными условиями и аварией на тепломагистрали, которая питает город от ТЭЦ-4».
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил коммунальным службам города до 1 сентября закрыть все вопросы с невыполненными заявками граждан за 2025 год. В основном они касаются благоустройства
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