Программное обеспечение контакт-центра 115 и интернет-портала «Мая Рэспубліка» 115.бел будет кардинально модернизировано. О новациях, которые предложат горожанам, во время оперативного совещания рассказал директор Центра информационных технологий Мингорисполкома Максим Бардович, передает корреспондент агентства «Минск-новости».

«Основной акцент будет сделан на совершенствовании работы с базой данных. Кроме того, с жителями будут взаимодействовать уже не только обычные операторы, но и виртуальные помощники, работающие при помощи искусственного интеллекта», — сообщил М. Бардович.

Ожидается, что будут обновлены приложение и сайт 115.бел.

Всего контакт-центр 115 принял за первое полугодие 2026-го свыше 850 тыс. заявок.

«Они были обработаны и направлены на исполнение в городские службы. Основные вопросы, поступающие от жителей, связаны с уборкой дворовых территорий, подъездов, а также температурой горячей воды, — продолжил М. Бардович. — В начале года значительный объем заявок был связан с погодными условиями и аварией на тепломагистрали, которая питает город от ТЭЦ-4».

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил коммунальным службам города до 1 сентября закрыть все вопросы с невыполненными заявками граждан за 2025 год. В основном они касаются благоустройства