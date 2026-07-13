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Экономика РБ


ОАО «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР» АВТОМАТИЗИРУЕТ МАРКИРОВКУ ПРОДУКЦИИ ЛАЗЕРОМ ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА


10:42 14.07.2026

Белорусский производитель строительных материалов ОАО «Кричевцементношифер» переходит на автоматическое нанесение кодов Data Matrix на упакованный цемент.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минстройархитектуры, проект реализуется в рамках внедрения обязательной маркировки в российской системе «Честный знак», которая стала необходимой для стройматериалов с 1 октября 2025 года.

На погрузочных линиях предприятия специалисты установили современное лазерное оборудование и камеры умного зрения. Данный комплекс автоматически маркирует мешки и считывает информацию, мгновенно привязывая партию товара к конкретному покупателю.

Как сообщил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Артем Осипенко, автоматизация процессов позволит сократить время погрузки, ускорить оборот транспорта на территории завода и нарастить объемы отгрузки продукции. При этом российские потребители получают гарантированно подлинный товар и полностью прозрачную цепочку поставок.
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