Белорусский производитель строительных материалов ОАО «Кричевцементношифер» переходит на автоматическое нанесение кодов Data Matrix на упакованный цемент.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минстройархитектуры, проект реализуется в рамках внедрения обязательной маркировки в российской системе «Честный знак», которая стала необходимой для стройматериалов с 1 октября 2025 года.

На погрузочных линиях предприятия специалисты установили современное лазерное оборудование и камеры умного зрения. Данный комплекс автоматически маркирует мешки и считывает информацию, мгновенно привязывая партию товара к конкретному покупателю.

Как сообщил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Артем Осипенко, автоматизация процессов позволит сократить время погрузки, ускорить оборот транспорта на территории завода и нарастить объемы отгрузки продукции. При этом российские потребители получают гарантированно подлинный товар и полностью прозрачную цепочку поставок.