ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.07.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МАРТ ВЫНЕС ПРЕДПИСАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦУ ОНЛАЙН-ГИПЕРМАРКЕТА 21VEK.BY ЗА НЕЗАКОННУЮ РАССЫЛКУ РЕКЛАМЫ


16:42 13.07.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило нарушения в деятельности ООО «Триовист», которое управляет популярным онлайн-гипермаркетом 21vek.by.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, поводом для разбирательства стало обращение одного из клиентов компании. Потребитель пожаловался, что вместе со служебными уведомлениями на его телефон и электронную почту регулярно приходили рекламные материалы.

По правилам бонусной программы интернет-магазина, клиенты должны получать только информацию о состоянии своего бонусного счета и накопленных баллах. Такие сообщения по закону рекламой не считаются. Однако компания объединила эти сервисные уведомления с коммерческими предложениями. При этом согласия на получение рекламных рассылок пользователь изначально не давал, а когда он напрямую потребовал от ООО «Триовист» прекратить спам, онлайн-гипермаркет ответил ему отказом.

В связи с этим МАРТ напоминает, что распространение рекламы без предварительного согласия абонента или адресата запрещено. Нарушением признаются даже те случаи, когда коммерческая информация совмещается со справочной или сервисной. По результатам проверки ведомство вынесло в адрес ООО «Триовист» предписание об устранении выявленных нарушений, которое компания уже исполнила в установленные законодательством сроки.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.07.2026
валюта курс
EUR 3.2737
USD 2.8640
RUB 3.7336
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.07.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2685 -0.004
USD 2.8640 -0.0056
RUB 3.7336 -0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2800 3.2850
USD 2.8620 2.8660
RUB 3.4600 3.5690
подробнее

Конвертация в банках
на 13.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1430 1.1490
EUR/RUB 92.2000 94.8000
USD/RUB 80.0500 82.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте