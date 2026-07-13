Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило нарушения в деятельности ООО «Триовист», которое управляет популярным онлайн-гипермаркетом 21vek.by.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, поводом для разбирательства стало обращение одного из клиентов компании. Потребитель пожаловался, что вместе со служебными уведомлениями на его телефон и электронную почту регулярно приходили рекламные материалы.

По правилам бонусной программы интернет-магазина, клиенты должны получать только информацию о состоянии своего бонусного счета и накопленных баллах. Такие сообщения по закону рекламой не считаются. Однако компания объединила эти сервисные уведомления с коммерческими предложениями. При этом согласия на получение рекламных рассылок пользователь изначально не давал, а когда он напрямую потребовал от ООО «Триовист» прекратить спам, онлайн-гипермаркет ответил ему отказом.

В связи с этим МАРТ напоминает, что распространение рекламы без предварительного согласия абонента или адресата запрещено. Нарушением признаются даже те случаи, когда коммерческая информация совмещается со справочной или сервисной. По результатам проверки ведомство вынесло в адрес ООО «Триовист» предписание об устранении выявленных нарушений, которое компания уже исполнила в установленные законодательством сроки.