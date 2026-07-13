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Экономика РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМПРОДУКЦИЮ В БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 4,3%


14:27 13.07.2026

В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2026 г. по сравнению с маем 2026 г. составил 100,2%, с декабрем 2025 г. – 104,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, в том числе на инвестиционные товары – 100,9% и 102,5% соответственно, промежуточные товары – 99,8% и 106,2%, потребительские товары – 100,4% и 102,2% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июне 2026 г. по сравнению с маем 2026 г. составил 99,9%, с декабрем 2025 г. – 98,3%, в том числе в растениеводстве – 102,1% и 98,9% соответственно, животноводстве – 99,3% и 98,2% соответственно.

Индекс цен в строительстве в июне 2026 г. по сравнению с маем 2026 г. составил 100,9%, с декабрем 2025 г. – 102,8%, в том числе на строительно-монтажные работы – 101,3% и 105,7% соответственно, машины и оборудование – 99,9% и 96,9%, прочие работы и затраты – 103% и 108%, создание и приобретение объектов интеллектуальной собственности – 98,3% и 100,6% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в июне 2026 г. по сравнению с маем 2026 г. составил 100,4%, с декабрем 2025 г. – 101,8%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в июне 2026 г. по сравнению с маем 2026 г. составил 100%, с декабрем 2025 г. – 104,4%.
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